Challenge Lacasse: les cyclistes du club Dynamiks récoltent trois médailles

Le club cycliste des Dynamiks de Contrecœur a accueilli les 17 et 18 août derniers la grande famille cycliste dans le cadre de la finale du Challenge Lacasse. Les athlètes de Contrecœur ont encore une fois fait belle figure récoltant trois médailles.

Cette dernière tranche du Challenge a réuni plus de 140 athlètes. Parmi les cyclistes des Dynamiks qui ont performé, dans la catégorie les U9, Mia Bergeron-Chabot a remporté la médaille d’argent. Chez les U17, Anne-Flora Robert a décroché la médaille de bronze. Dans la catégorie U11, la performance de Louis-Charles Brouillard lui a permis de s’emparer du maillot blanc, couronnant le meilleur jeune de sa catégorie. De son côté, Sandrine Veilleux s’est classée au quatrième rang des six épreuves du challenge, ce qui lui a permis de ravir le maillot rose de championne de la saison.

Un podium pour Felix Dalpé aux Championnats québécois élites

Pendant que la relève dévalait les rues du centre-ville de Contrecoeur, les membres juniors des Dynamiks étaient confrontés au difficile parcours de 108 km des Championnats québécois sur route à Saint-Georges de Beauce. C’est avec une grande détermination que l’athlète de Sainte-Julie Felix Dalpé e monté sur la deuxième marche du podium, tout juste devant son coéquipier Gregory Santiago Zapata Cordoba qui a raflé la médaille de bronze au terme d’une course d’une durée de 2h58 minutes.