Plus de 1300 jeunes joueurs de soccer à la Surboum

Boucherville était soccer durant la fin de semaine des 17 et 18 août derniers alors que se tenait la grande Surboum. Cet événement qui clôture la saison de soccer dans le secteur récréatif permet aux joueurs âgés de 4 à 21 ans de jouer sous forme d’un tournoi.

Pas moins de 92 d’équipes ont monopolisé les terrains de jeux de la ville alors que des jeux d’animation avaient également pris place au parc de la Rivière-aux-Pins où les équipes gagnantes étaient invitées à monter sur le podium.

Une pluie de médailles a ainsi été décernée. Tous les joueurs des catégories U4 à U12 en ont reçu. « Ils ont tous eu droit à un moment de fierté lorsqu’ils sont montés sur la scène pour recevoir leur médaille tant attendue », a souligné le directeur sportif, Jean-Paul Schott.

« Pour les catégories juvéniles, la compétition pour la médaille d’or a donné lieu à de beaux matchs. Le plaisir de jouer, le respect des adversaires et des arbitres a fait de cette fin de semaine un moment agréable. Les remises de médailles ont été effectuées par la ministre Nathalie Roy, le député fédéral Xavier Barsalou-Duval ainsi que par le maire Jean Martel, le tout orchestré par le maitre de cérémonie, le conseiller municipal, Raouf Absi », a ajouté M. Schott.

La Coupe du maire a été décernée chez les filles à l’équipe de l’Espagne dans la catégorie U21, et du côté masculin, à l’équipe du Mexique, dans la catégorie U14.

Le soccer récréatif et compétitif se poursuit durant l’automne et l’hiver