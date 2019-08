Sainte-Julie demande que la taxe sur l’immatriculation aille spécifiquement à l’amélioration du transport collectif régional

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 19 août dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• La future taxe supplémentaire de 50 $ par année lors du renouvellement de l’immatriculation des automobilistes de la Rive-Sud et de la Rive-Nord dès 2021 continue de faire réagir. L’argent ainsi récolté permettra à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de diversifier les sources de revenus des sociétés de transport collectif et à développer davantage les services offerts. Elle permettrait d’amasser près de 100 millions de dollars annuellement, en prenant en considération la contribution des Montréalais qui payent déjà une taxe similaire.

Pour sa part, le conseil municipal de Sainte-Julie a demandé à la CMM de s’assurer que les montants récoltés par l’entremise de la taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade pour la Couronne Sud soient spécifiquement utilisés à des fins de financement, et surtout, d’amélioration des réseaux de transport collectif de ce secteur.

• Les élus ont accordé le contrat concernant des services d’agence de surveillance pour divers besoins pour la période du 29 août 2019 au 1er novembre 2020 à l’entreprise Maximum Protection pour un montant total de 56 070,83 $. Elle désigne cette entreprise et ses employés à titre de représentants ou de personnes chargées de l’application des règlements municipaux suivants : les nuisances et la paix publique, les animaux, l’utilisation de l’eau potable et le stationnement hivernal.

• La Ville a approuvé que le financement du projet présenté dans le rapport du Service des finances du 15 août dernier concernant la réfection des terrains de tennis du parc Jules-Choquet totalisant 27 958,18 $ soit fait à même le fonds de parcs et de terrains de jeux.

• Le conseil a autorisé le trésorier à emprunter à la Caisse Desjardins du Grand-Coteau jusqu’à 375 000 $ pour le paiement des coûts des travaux de mise en valeur du parc des Étangs-Antoine-Charlebois – phase 2.

Travaux

• La Ville a adjugé l’option concernant le projet « M » et G » des travaux de construction d’infrastructures urbaines du Quartier Vilamo (Lumicité) phase 2 conjointement avec le promoteur Pilon/Prével à l’entreprise Bricon, pour un montant de 64 098,56 $ et de 911 951,81 $, respectivement.

• Conjointement avec le promoteur Le Sanctuaire de la Vallée-du-Richelieu, le conseil a approuvé le contrat concernant les travaux d’aménagement de l’intersection de la montée des Quarante-Deux (route 229) et de l’avenue des Bâtisseurs à l’entreprise Eurovia Québec Construction pour un montant de 702 342,93 $.

• Les élus ont accepté les plans-concept d’affichage pour la Banque Nationale sur le boulevard Armand-Frappier; la SAQ sur le boulevard Armand-Frappier; le nettoyeur Daoust sur la rue Principale; Angela & I sur la rue de Murano et de la fromagerie Victoria sur la rue de Murano.

• La Ville a approuvé également des plans-concept d’architecture dans le Quartier Vilamo; de rénovation et d’agrandissement d’un bâtiment commercial sur la rue Léonard-De Vinci (Barbies); de construction d’une résidence unifamiliale sur la rue Lamoureux; et les modifications apportées aux plans d’agrandissement du bâtiment commercial Subaru sur le boulevard Armand-Frappier.

Divers

• Les élus ont appuyé la recommandation du Comité de démolition pour la destruction de la résidence située au 248, rue Lamoureux, conditionnellement au respect de l’article 11.1 (délai d’appel) du Règlement 1165 relatif à la démolition d’immeubles sur le territoire.

• Le conseil a autorisé la mairesse et la greffière à signer avec les villes de Contrecœur, Varennes, Verchères et Saint-Amable, l’entente intermunicipale relative à la location d’un appareil respiratoire de marque Quantifit pour le service de sécurité incendie.

• Les élus ont proclamé le mois de septembre mois de la sensibilisation au cancer de la prostate.

• La Ville a désigné les nouvelles rues suivantes dans le quartier Lumicité et Vilamo : Girard, Mongeau, McDuff, Isola-Comtois, Bernadette-Trudeau et Denise-Colette.

• Le conseil a versé des aides financières totalisant 8 000 $ à différentes personnes pour subvenir, en partie, à leurs frais de participation à des événements sportifs.