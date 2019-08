L’ancien conseiller municipal Richard Lalancette publie un essai sur la période des fusions

Durant quelques années, le dossier des fusions municipales aura marqué l’actualité sur la Rive-Sud comme ailleurs. Ce fut une période de lutte intense à ce chapitre. L’ancien conseiller municipal de Boucherville, Richard Lalancette, a vécu intensivement ce passage au cours duquel la Ville est devenue temporairement un arrondissement et a perdu son statut de corporation municipale. Il a d’ailleurs été un acteur de premier plan, parmi d’autres, s’étant impliqué dans un comité de citoyens contre les fusions et plus tard, en siégeant à l’hôtel de ville comme élu ayant participé à la reconstruction de la Ville.

Avec l’aide du traducteur Sébastien St-François, il vient de rédiger et de publier à compte d’auteur un essai de quelque 500 pages intitulé Boucherville ville disparue 2002-2005 Chronologie d’une méga-gaffe.

Cet ouvrage dense dresse par ordre chronologique une série d’événements ayant conduit aux changements majeurs touchant le partage des responsabilités municipales que l’on connaît depuis 2006. En plus de présenter des extraits d’articles de médias et de pages de blogue, M. Lalancette porte un regard critique sur les différents aspects de ce dossier sensible.

« Je pense qu’il était nécessaire de publier ce livre même si ça peut paraître tardif de le faire aujourd’hui », mentionne-t-il. L’ancien élu municipal vise essentiellement à laisser une trace de cette période déjà lointaine. Il confirme par ailleurs n’avoir aucunement l’intention d’effectuer un retour en politique. Désormais à la retraite, il vaque aujourd’hui à d’autres occupations.

« Je me sentais le devoir d’écrire ce livre qui sera mon premier et mon dernier. C’est un legs que j’ai voulu faire aux Bouchervillois. J’ai aussi voulu rendre un hommage à ceux qui ont travaillé dans l’ombre au comité Pro-Boucherville que j’ai présidé », ajoute l’ex-politicien, précisant que ce livre n’est pas un règlement de compte mais plutôt un volume à caractère historique.

Les personnes désirant se procurer ce titre peuvent le commander à l’adresse courriel r.lalancette15@gmail.com.