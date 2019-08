Des superhéros par centaines lors de la Journée de la famille le 7 septembre à Sainte-Julie

Pour la 24e édition de la Journée de la famille, diverses activités sont prévues le 7 septembre prochain de 11 h à 16 h au parc Edmour-J.-Harvey de Sainte-Julie. Ce rendez-vous annuel permet aux familles julievilloises de festoyer et de mieux connaître les organismes locaux. En cas de pluie abondante, l’activité sera reportée au dimanche 8 septembre.

« La Journée de la famille est un événement incontournable de la fin de l’été pour les Julievilloises et les Julievillois. Il permet à tous, notamment aux nouveaux résidents, de découvrir les organismes locaux et de s’amuser en famille et entre amis. Encore cette année, le comité de la Journée de la famille, les bénévoles et les employés municipaux ont travaillé très fort pour offrir aux citoyens une magnifique journée où tout est gratuit », a précisé la mairesse Mme Suzanne Roy.

Dans l’univers des superhéros

Une foule d’activités pour tous les groupes d’âge se dérouleront sous le thème des superhéros. Des spectacles du Joker se dérouleront sur la scène principale à 12 h 15 et 14 h.

Parmi les principales nouveautés, il y aura un camp d’entraînement des superhéros et un double défi. Les visiteurs sont invités à se costumer pour participer à la grande mascarade et à rencontrer les superhéros avec qui ils pourront se faire prendre en photo. Comme chaque année, de l’animation ambulante est prévue toute la journée, des structures gonflables ainsi que la présence des policiers, des pompiers et des organismes julievillois.

Le grand pique-nique communautaire gratuit se déroulera de 11 h à 14 h sur le petit terrain de soccer. Au menu : blé d’Inde, pizza froide et rafraîchissements. De plus, Desjardins offrira de la crème glacée. Les visiteurs sont encouragés à apporter leur gourde d’eau bien remplie. Des points d’eau sur le site permettront de la remplir à nouveau.

« Grâce à l’implication extraordinaire du comité organisateur, de nombreux bénévoles, organismes et partenaires locaux, nous pouvons offrir à la population julievilloise une journée où tout est gratuit. À cet effet, je souhaite remercier tous nos commanditaires majeurs qui font de cette fête un succès : Provigo, IGA, Métro, la Ville de Sainte-Julie, le groupe Novatech, Caisse Desjardins des Patriotes, Hyundai Riendeau Sainte-Julie et le restaurant Normandin », a poursuivi la présidente de la Corporation de la Journée de la famille, Mme Julie Bouffard.

Pour s’y rendre

Pour se rendre à l’événement, il est possible de stationner à l’école du Grand-Chêne, dans les rues environnantes et dans le stationnement de l’église Saint-François-d’Assise, d’où le parc est facilement accessible par le sentier près de la rue du Liseron. Tous les détails se trouvent sur le site Web journeefamillestejulie.org et sur la page Facebook à l’adresse facebook.com/journeefamillesaintejulie.