Grands succès pour le Déjeuner du maire et Varennes en fête

Plusieurs familles se sont donné rendez-vous dimanche dernier au parc de la Commune pour assister au Déjeuner du maire et pour participer à l’événement Varennes en fête.

Le maire Martin Damphousse a convié les citoyens à un déjeuner sous forme d’épluchette de blé-d’inde. Il a saisi l’occasion pour exposer les différents projets qui ont été réalisés dans les parcs et espaces verts au fil des dix dernières années. Images à l’appui, il a présenté les changements, les améliorations et les investissements qui ont été consentis pour le bénéfice des familles, en plus de dévoiler les intentions du conseil pour l’avenir.

« Depuis 2009, notre conseil municipal a fait douze fois plus d’investissements dans les parcs et espaces verts qu’il y en a eu dans la décennie précédente », a déclaré le maire Martin Damphousse qui a également tenu à remercier les organisateurs de l’épluchette, notamment l’Association des familles de Varennes avec la collaboration avec les Cadets de la Marine.

Petits et grands ont par la suite profité des nombreuses activités de Varennes en fête. L’anniversaire de Bourrasque a été célébré dans le bonheur avec les plus jeunes. Quant aux tout-petits, ils ont pu assister à un spectacle de magie et se défouler dans les structures gonflables. Des images de la journée sont disponibles sur la page Facebook Varennes-Hôtel de ville.