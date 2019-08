Création d’une nouvelle ligne d’autobus entre Saint-Amable et le terminus de Sainte-Julie

À compter de ce lundi, les résidents de Saint-Amable profiteront d’une connexion à plus de 90 nouvelles options de déplacements vers le centre-ville de Montréal, Longueuil, le cégep Édouard-Montpetit, Saint-Hyacinthe et son cégep ainsi que Sainte-Julie avec l’implantation d’une nouvelle ligne d’autobus, la ligne 370, vers le terminus de Sainte-Julie.

En résumé :

 La nouvelle ligne exo 370 secteur Sainte-Julie sera en service sept jours sur sept;

 Les lignes d’autobus 730, 731, 732 et 733, qui assurent le lien vers Varennes et Longueuil en semaine, seront maintenues;

 La ligne 731, qui assurait le service la fin de semaine et les jours fériés, sera quant à elle remplacée par la nouvelle ligne 370, ce qui permettra d’offrir 9 allers-retours quotidiens au lieu de 5 la fin de semaine et les jours fériés.

Avec un titre TRAM zone 6, il sera possible d’emprunter la ligne 370 jusqu’au terminus de Sainte-Julie et utiliser toutes les lignes d’autobus qui se rendent au terminus Mansfield, à Montréal, à Longueuil, au Cégep de Saint-Hyacinthe (via la passe Écolo) et le réseau local de Sainte-Julie.

Les titres unitaires (au coût de 7 $) et mensuels (au coût de 99 $) locaux permettront, quant à eux, d’emprunter la ligne 370 jusqu’au terminus de Sainte-Julie. Au terminus, la clientèle devra, par la suite, acheter le titre correspondant à sa destination.

« La Municipalité de Saint-Amable est très satisfaite de l’arrivée de ce nouveau service qui va bonifier l’offre de transport collectif offert aux Amabliens. Cette initiative vise également à joindre l’effort collectif partagé par les municipalités : investir dans la mobilité durable pour réduire la congestion et atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.

« Cette nouvelle ligne d’autobus desservant Saint-Amable a été créée avec les besoins des résidents en tête, en collaboration avec nos partenaires municipaux. Les nouvelles options de déplacements qui en découlent rendront le transport collectif plus efficace et plus attrayant pour eux », a conclu Christine Brasseur, directrice exécutive, Expérience client.

Pour consulter la carte du tracé de la nouvelle ligne 370 :

exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITSV/370/0#Carte

Pour consulter l’horaire de la nouvelle ligne 370 :

exo.quebec/Media/Default/pdf/section4/Horaires-bus/SV_370.pdf

COMMUNIQUÉ CONJOINT

