Action Nouvelle Vie aide 850 élèves pour la rentrée scolaire

Poursuivant une tradition établie depuis bon nombre d’années, l’organisme Action Nouvelle Vie est récemment venu en aide à nouveau à des familles dans le besoin à l’approche de la rentée scolaire. Le 15 août dernier, 850 écoliers ont reçu un sac à dos rempli d’articles scolaires et des vêtements neufs pour commencer la nouvelle année en classe le sourire aux lèvres. Avec l’appui de 300 bénévoles dévoués, Action Nouvelle Vie a distribué des biens d’une valeur globale de 200 000 $ en une seule journée.

« Une rentrée scolaire peut coûter entre 300 et 500 $ par enfant, » explique Suzanne Fournier, directrice générale de l’organisme. « L’école est déjà difficile pour certains, alors imaginez s’ils doivent démarrer l’année scolaire sans le matériel nécessaire. Ce que nous faisons cette journée-là a un impact direct sur la réussite scolaire de tous ces enfants. »

La remise de ces articles s’est tenue lors d’une activité qui avait des allures de fête. Les enfants se sont amusés à des jeux gonflables, se sont fait maquiller en plus de voir des mascottes des camions de pompier. Leurs parents ont eu l’opportunité de renouveler la garde-robe des jeunes participants grâce à des vêtements et des souliers de qualité vendus sur place à des prix modiques. De plus, les familles ont bénéficié de collations et d’un dîner gratuits.

« L’aide que je reçois ici, c’est inexplicable, » relate Mireille, une maman arrivée seule avec quatre enfants du Cameroun il y a deux ans. « Je suis présentement aux études pour devenir infirmière et une journée comme celle-là couvre la majorité des dépenses liées à la rentrée. Mes quatre enfants et moi sommes tellement reconnaissants. »

À court terme, Action Nouvelle Vie entend fournir du matériel scolaire à quelque 2000 autres enfants de familles démunies.