Respecter le corridor de sécurité: un comportement préventif mais aussi obligatoire

En collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec, la Régie profite de la campagne de sensibilisation pour rappeler aux automobilistes l’importance du corridor de sécurité. Que ce soit sur l’autoroute, les routes rurales ou urbaines, ceux-ci sont dans l’obligation de respecter ce corridor lors d’une intervention routière. Cet espace permet d’assurer la sécurité des premiers répondants (policiers, pompiers, ambulanciers, contrôleurs routiers, opérateurs de dépanneuse, employés de la voirie et agents de la protection de la faune) ainsi que toutes personnes se trouvant aux abords de la voie de circulation.

Pour pouvoir faire la manœuvre en toute sécurité, le conducteur doit ralentir, voire s’arrêter, avant de contourner le véhicule immobilisé. Un non-respect du corridor peut entraîner une amende entre 200$ et 300$ ainsi qu’une inscription de 4 points d’inaptitude au dossier.

Pour consulter les capsules vidéos de la campagne 2019, visitez le site de la SAAQ.

Adaptez votre conduite pour protéger ceux qui nous protègent; ralentissez et respectez le corridor de sécurité.