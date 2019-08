Visite guidée sur les traces de sainte Marguerite d’Youville à l’Île Saint-Bernard

En lien avec l’exposition temporaire Marguerite : des fermes pour nourrir les pauvres, le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville organise une visite guidée de l’île Saint-Bernard, à Châteauguay, sur les traces de Marguerite d’Youville.

En 1765, Marguerite achète la seigneurie de Châteauguay pour assurer la pérennité de l’Hôpital général dont elle avait pris la direction en 1747.

L’excursion aura lieu le lundi 23 septembre 2019. Le départ se fera à 9 h dans le stationnement de la basilique Sainte-Anne, à Varennes et le retour est prévu pour 15h45 (Remis en cas de pluie)

Les billets au coût de 60 $ comprennent la visite guidée sur les traces de Marguerite d’Youville dans la seigneurie de Châteauguay, le dîner au Manoir d’Youville et le transport en autobus scolaire. Il sera aussi possible de cueillir des pommes au coût de 10 $ payable comptant sur place.

Les billets sont en vente au sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Yyouville, 201, rue Sainte-Anne, à Varennes.

Information : Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 450-652-6976 l.girard@sanctuaireyouville.ca