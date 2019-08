Un tournoi de pétanque réussi à Saint-Amable!

Près de 90 personnes de Saint-Amable et des régions avoisinantes ont participé au grand tournoi de pétanque annuel, organisé par le Club des Amis de la pétanque, ce samedi 10 août au parc Le Rocher. Les organisateurs remercient les participants pour leur enthousiasme et leur attitude positive, malgré la météo incertaine qui a nécessité de sortir les parapluies ! Les participants ont particulièrement apprécié le parc, ses aménagements pour la pétanque et l’accueil chaleureux et convivial des amateurs de pétanque amabliens.