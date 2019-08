Des changements pour une meilleure desserte en transport collectif à Sainte-Julie et Saint-Amable

Exo, responsable des services de transport collectif des couronnes sud et nord, a fait savoir que des bonifications et des modifications ont été apportées depuis le lundi 19 août dernier au réseau du secteur Sainte-Julie afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, d’offrir une meilleure desserte et d’améliorer la ponctualité des services.

Ainsi, Exo a procédé à un ajustement des horaires afin de réduire les retards en heure de pointe l’avant-midi sur la ligne Express Longueuil 330.

En ce qui concerne la ligne T1, le transporteur a inséré un départ supplémentaire à 23 h dans le secteur industriel en direction du terminus Sainte-Julie.

Aussi, sur la ligne T3, Exo a ajouté un départ à 13 h dans le secteur rural en direction du terminus Sainte-Julie, en plus d’un autre à 11 h 46 qui va du terminus Sainte-Julie en direction du secteur rural.

Bonne nouvelle en ce qui concerne Saint-Amable puisqu’une nouvelle ligne d’autobus est en fonction depuis cette semaine. En effet, la ligne 370 d’Exo Sorel-Varennes effectue la liaison entre la municipalité de Saint-Amable et le terminus de Sainte-Julie.

Il est à noter à ce sujet que les étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe auront accès gratuitement à la ligne 370 sur présentation de leur carte OPUS avec photo. Toutefois, comme cette ligne est située à l’extérieur de la zone incluse dans leur titre de transport, ils devront faire encoder de nouveau leur carte OPUS afin de pouvoir circuler gratuitement sur cette ligne.

En terminant, pour consulter les horaires et demeurer informé de l’état du service en temps réel, vous pouvez télécharger l’application mobile Chrono.