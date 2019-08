Une cinquantaine de joueurs de Boucherville célèbrent la Journée nationale de pickleball

Une cinquantaine d’adeptes de pickleball se sont rassemblés le samedi 10 août dernier aux terrains de l’école secondaire De Mortagne pour célébrer la Journée nationale de ce sport.

Ils ont disputé en matinée plusieurs matchs réunissant des joueurs de différents calibres pour le plaisir de frapper la petite balle blanche. La pluie a malheureusement mis fin à leur journée alors que des jeux d’adresse étaient prévus en après-midi.

Le pickleball est un sport qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Il est en réelle progression. De 15 joueurs à ses débuts en 2015, le Club de pickleball de Boucherville officiellement fondé en 2016 compte cette année quelque 140 membres.

Alors qu’ils jouaient il y a quatre ans sur deux terrains extérieurs situés sur la patinoire du parc Pierre-Laporte, en 2016, deux autres sont mis à leur disposition, au même endroit, ainsi qu’un gymnase pour poursuivre les activités en automne et en hiver.

En 2017, l’organisme obtient une reconnaissance régionale et étend ses activités à Varennes. Il compte près de 30 joueurs issus de cette ville.

En 2018, le service des loisirs de Boucherville a accordé cinq espaces de jeu sur la patinoire du parc Pierre Laporte, ce qui a permis au club d’y recevoir jusqu’à 30 joueurs par matinée. Il y avait au total 94 participants.

« Devant notre croissance rapide, le service des loisirs de Boucherville nous a offert cette année de déménager nos activités sur les terrains de basketball de l’école De Mortagne avec six espaces à notre disposition », mentionne Claude Demers, un des membres fondateurs et président du club.

« Notre objectif est de développer ce sport et de tenir dans la région des tournois intermunicipalités, et pourquoi pas un jour à la grandeur de la province.»

Le sport est pratiqué par des hommes et des femmes âgés de 16 à 81 ans. À Boucherville, il est offert cinq matins par semaine, ainsi que les mardis soir; et à Varennes, les jeudis soir. La période des inscriptions pour l’automne est en cours.