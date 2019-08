Le Club de BMX Rive-Sud était l’hôte de la Coupe du Québec

Les adeptes de BMX de la région ont participé en grand nombre aux huitième et neuvième manches de la Coupe du Québec organisées par le Club de BMX Rive-Sud les 3 et 4 août derniers au parc Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville

Cette fin de semaine de compétition a réuni le samedi plus de 380 coureurs et le dimanche 350 participants de tous les âges, dont les meilleurs athlètes de niveaux juniors et élite de la province.

Plusieurs membres du club BMX Rive-Sud se sont démarqués au cours de ces deux jours de compétitions. Chez les 35 ans et plus, catégorie expert, Joffrey Vaillancourt, de Beloeil, et sa fille Alexia qui elle, compétionnait chez les 15-16 ans féminin, sont montés sur la plus haute marche du podium. Les Julievillois Noah et Élia Chalifoux, pour leur part, ont réussi à se rendre en grande finale. Noah a terminé au 5e rang le samedi, et sa sœur Élia a obtenu une 6e position le dimanche.

La prochaine étape de la Coupe Québec se tiendra à Gatineau les 24 et 25 août.

Le BMX est une discipline olympique depuis 2008. Rappelons que le Club de BMX Rive-Sud a été les hôtes de la 40e finale des Jeux du Québec en 2014 et d’une Coupe Québec depuis 2015 à la piste de Saint-Bruno-de-Montarville

Le Club fondé en 2011 compte plus de 180 membres de tous les âges résidant principalement à Boucherville, Sainte-Julie et à Saint-Bruno-de-Montarville.