Le député Xavier Barsalou-Duval invite les citoyens à son épluchette annuelle à Boucherville

Le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères et porte-parole du Bloc Québécois en matière de développement économique et de Conseil du Trésor, Xavier Barsalou-Duval, invite les citoyens de sa circonscription à participer en grand nombre à son épluchette de blé d’Inde annuelle.

« J’ai bien hâte à cette activité qui est une tradition bien de chez nous. Ce rendez-vous familial sera une bonne occasion pour vous de me rencontrer avec mon équipe, dans un cadre informel et festif, tout en profitant des derniers beaux jours de l’été, avant le début des classes et le stress du retour au travail, » souligne le député Barsalou-Duval.

Au programme, nous vous offrons une aire de jeux pour les enfants, de la musique exclusivement québécoise, du maïs et des hot-dogs gratuits. De plus, pour ceux qui aiment les défis, des concours du plus rapide éplucheur et du plus rapide mangeur de blé d’Inde auront lieu pendant le repas et il y aura des prix à gagner. Pour y participer, vous devrez vous inscrire sur place avant 11 h 30 dans l’une des 3 catégories suivantes : enfants (7 à 12 ans, pour le concours d’éplucheur seulement), ados (13 à 17 ans) et adultes (18 ans et plus). À noter : le concours est réservé exclusivement aux résidents de la circonscription !

Aide-mémoire

Date : Samedi 24 août 2019

Heure : 11 h à 14 h 30

Lieu : Parc de la Rivière-aux-Pins, 551 chemin du Lac, Boucherville

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !