Lancement des prix d’excellence en environnement Conscientia

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie a lancé le mois dernier la 4e édition des prix Conscientia qui souligne l’excellence en matière d’environnement et de développement durable. Cette marque de reconnaissance vise à mettre en valeur la contribution particulière d’individus, d’organismes, de municipalités, d’institutions et d’entreprises à la protection de l’environnement et à la promotion et la mise en oeuvre du développement durable en Montérégie. Il s’agit en quelque sorte de présenter l’ensemble des réalisations d’une personne ou d’une organisation qui a eu un impact positif manifeste sur la qualité de l’environnement ou la mise en œuvre du développement durable en Montérégie.

Les organisations ou individus souhaitant soumettre leur candidature ont jusqu’au 15 septembre prochain pour déposer leur dossier. L’adresse courriel où faire parvenir ledit dossier est : conscientia@crem.qc.ca.

Ce concours comporte cinq catégories : Innovation en environnement et développement durable, Conservation et mise en valeur des milieux naturels, Information, sensibilisation et éducation (ISÉ), Mobilisation citoyenne de même que Conscientia hommage.

Un jury formé de six personnes dont l’ancien ministre de l’Environnement de 2003 à 2006, Thomas Mulcair, et le maire de Boucherville, Jean Martel, aura la tâche de déterminer les récipiendaires. Les membres de ce jury établiront le choix des lauréats après avoir évalué les dossiers selon les critères suivants : le caractère novateur, structurant et l’originalité du projet, son aspect mobilisateur et intégrateur, la pérennité de ses actions et sa transférabilité, le caractère supérieur à la norme ou aux règles de l’art établies pour le secteur d’activité, la pertinence des réalisations en regard de la valorisation de la qualité de l’environnement et des principes du développement durable de même que la valeur de l’effort par rapport à la taille, aux moyens et à la mission de l’organisation.

Le nom des gagnants sera dévoilé lors du Gala Conscientia, le 24 octobre, à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville.