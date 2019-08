Rentrée scolaire: plus de 700 nouveaux élèves à la Commission scolaire des Patriotes

À la mi-août, on aurait beau avoir des œillères et se boucher les oreilles, tout nous rappelle que la rentrée est à nos portes (on entend d’ici un mélange de cris de joie et de détresse des élèves et de leurs parents!) Pour l’année scolaire 2019-2020, la direction de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) s’attend à accueillir plus de 700 nouveaux élèves par rapport à l’an dernier, dont 400 environ pour le seul niveau secondaire.

Cette situation n’est pas nouvelle puisque, depuis 2011, le nombre d’élèves est en hausse constante sur l’ensemble de son territoire. Pour répondre à cette croissance, le conseil des commissaires avait adressé trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de construire et d’agrandir trois établissements d’enseignement sur leur territoire, dont le Carrefour à Varennes.

Dans ce dernier cas, les commissaires faisaient valoir que l’école varennoise accueille plus de 1 000 élèves de la 1re à la 5e secondaire et ceux-ci proviennent de Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée et Contrecœur. Dans la requête, on rappelait que l’école est actuellement occupée au maximum de sa capacité et les prévisions du ministère démontrent une importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur, notamment de Contrecoeur et Verchères, où l’on écrivait que la croissance est très forte.

En juin dernier, le ministre Jean-François Roberge a fait l’annonce d’un montant de 3 034 700 $ afin d’augmenter la superficie pour accueillir 350 élèves de plus à l’école secondaire le Carrefour à Varennes. D’ici à ce que les travaux d’agrandissement soient terminés, la présidente de la CSP, Hélène Roberge, a précisé que des classes modulaires accueilleraient les élèves pour l’année 2019-2020.

La CSP en chiffres

Territoire

La CSP couvre le territoire des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu et offre des services à la population francophone de 21 municipalités.

Établissements scolaires

• 55 écoles primaires

• 11 écoles secondaires

• 1 centre de formation générale – éducation des adultes

• 1 centre de formation professionnelle

Transport scolaire

À la CSP, plus de 21 000 élèves sont transportés quotidiennement afin de desservir les écoles et les établissements d’enseignement privés avec lesquels un protocole d’entente a été conclu.

Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires est constitué d’un président élu par tous les électeurs du territoire de la CSP, onze commissaires élus représentant chacun une circonscription et quatre commissaires parents désignés par le Comité de parents.

Les séances régulières du Conseil des commissaires sont publiques et se tiennent à la salle des 92 résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. Le calendrier des rencontres, la liste des commissaires par circonscription et toutes les informations relatives au Conseil des commissaires sont disponibles en ligne sur le site Web.