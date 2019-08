Prestation du groupe Sonido Pesao au Café centre d’art

Dans le cadre de la série Panorama arrière-cour, la Ville de Boucherville est heureuse de présenter le groupe montréalais Sonido Pesao qui offrira une prestation sur la terrasse du Café centre d’art le 15 août prochain à 19 h 30. Le groupe complète ainsi la série Panorama arrière-cour, édition 2019.

Sonido Pesao propose une musique énergique alliant musiques latine, urbaine, électronique, rap et cumbia. Le groupe, né en 2006 sous le nom de Heavy Soundz, assume désormais pleinement son identité hispanique par la traduction de son nom.

Depuis la parution de leur dernier album « Reir para no llorar » (vaut mieux en rire qu’en pleurer) sorti en 2016, ces musiciens parcourent le Canada, offrant un spectacle bouillonnant et répandant sur leur passage une joie de vivre contagieuse, à l’aide d’une véritable célébration des cultures. Gagnants du concours les Sily d’or en 2012 et récipiendaires du Prix de la diversité 2016-2017, ils ont su se faire remarquer lors de plusieurs rendez-vous musicaux, tels que le Festival international de Jazz de Montréal, le Festival international Nuits d’Afrique, les Jeux panaméricains, le Festival Musique du Bout du Monde de Gaspé et le Conseil des arts de Montréal en tournée en 2017-2018.

Le spectacle est gratuit. Les places sont limitées. En cas de pluie, la représentation aura lieu à l’intérieur. Un service de restauration est disponible sur place.

Quand?

Jeudi 15 août, dès 19 h 30

Où ? Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

450 449-8300

boucherville.ca/ccart

culture-patrimoine@boucherville.ca