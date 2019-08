Par temps chaud, attention à vos mégots!

Saviez-vous que les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, les balconnières, etc., sont généralement combustibles ? Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps !

Le service Incendie de Saint-Amable vous rappelle l’importance de vous débarrasser de vos mégots de cigarette avec précaution :

Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se débarrasser d’un article de fumeur, éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc ;

Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable ;

Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau ;

Ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle ;

Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature.