Le chef du Bloc québécois de passage dans la circonscription de Montarville

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet était de passage dans Montarville, le 25 juillet dernier, afin de prêter main-forte à son candidat dans la circonscription, l’ex-député de Verchères et ex-ministre de la Sécurité publique du Québec, monsieur Stéphane Bergeron. Les deux hommes ont d’abord profité du beau temps en effectuant du porte-à-porte dans le but d’échanger avec des citoyennes et citoyens de Sainte-Julie, avant de casser la croûte en compagnie de militantes et de militants sur une terrasse à Saint-Bruno-de-Montarville. Yves-François Blanchet s’est dit ravi de son passage dans Montarville, où il a senti un accueil chaleureux et intéressé de la part des personnes que Stéphane Bergeron et lui ont pu croiser.