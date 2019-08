La Galerie Lez’arts présente l’exposition Inspiration : nature! réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs

Du 12 août au 15 septembre, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition « Inspiration : nature! » réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Vincent-D’Indy.

L’exposition

Dans le cadre de son exposition « Mémoire en transparence » présentée à la Galerie Vincent-D’Indy, l’artiste Pierrette Richer a offert des ateliers de création à deux groupes d’élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs. Une première classe a travaillé en équipes afin de réaliser de grandes bandes de papier horizontales évoquant la nature avec ses motifs, ses éléments de végétation et ses séduisants mélanges de couleurs.

Grâce à un projet individuel et minutieux, les élèves d’une deuxième classe ont créé des courtepointes uniques à partir de photocopies de fleurs, de feuilles et de racines. Inspirés de la démarche artistique de Pierrette Richer, ces deux activités de médiation ont permis de découvrir un talent naturel chez nos jeunes artistes de Boucherville!

L’artiste

Diplômée d’une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval, membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et de la Maison de la Culture de la Ville de Québec, Pierrette Richer a réalisé près d’une dizaine d’expositions en solo et au moins six en collectifs.

La nature est au coeur de sa démarche artistique, c’est pourquoi ses recherches se déroulent principalement à l’extérieur. Lors de ses premières expérimentations, l’utilisation d’un appareil photo 35 mm muni d’une lentille macro a joué un rôle déterminant dans sa démarche artistique. Les différentes prises de vue rendent apparent un enchevêtrement de courbes et de lignes interconnectées, mettant

en évidence un écosystème en interaction avec des structures vivantes. Séduite

et fascinée par la géométrie de ces éléments naturels, elle cherche à les

reproduire en multipliant ses études sur le motif. À travers ses créations, elle

souhaite attirer l’attention sur la beauté et la richesse de milieux naturels

complexes, fragiles et miniatures.

L’artiste utilise différents médiums pour créer ses oeuvres, et ce, dans le but de

provoquer un état contemplatif chez le spectateur.

