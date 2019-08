Espace A présente l’exposition Autoportraits surréalistes

La Ville de Boucherville présente la nouvelle exposition de l’Espace A « Autoportraits surréalistes » qui se déroulera du 19 août

au 6 octobre à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

L’exposition

« Ils me disent surréaliste, mais je ne le suis pas. Je n’ai jamais peint de rêves, mais ma propre réalité ».

─ Frida Kahlo

L’exposition « Autoportraits surréalistes » présente les portraits à saveur onirique d’un groupe d’adolescentes fréquentant le Quartier B de la bibliothèque. Inspirées de la démarche artistique de Marianne Chevalier, elles devaient créer, le plus rapidement possible, un autoportrait en collage à partir de plusieurs réalisations artistiques spontanées. Le but de cet exercice était de laisser émerger une imagerie déterminée par l’inconscient des adolescentes et non par leur raison. Elles se sont ainsi adonnées à l’écriture automatique, une technique qui consiste à écrire toute pensée en un flot continu, sans censure ni ponctuation. L’atelier s’est poursuivi avec des techniques de dessin, de création d’images abstraites, de calligraphie inversée et de collage pour composer le résultat final.

Découvrez l’univers surréaliste et fascinant de ces jeunes adolescentes en visitant cette exposition d’oeuvres personnelles et originales!