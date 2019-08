Une médaille d’or pour Xavier Potvin Désormeaux au Défi Triple jeu de Baseball Québec

C’est avec une médaille d’or au cou que Xavier Potvin Désormeaux est revenu de la grande finale provinciale du Défi Triple jeu organisé par Baseball Québec.

Ce jeune baseballeur de 14 ans de Boucherville a remporté la victoire dans la catégorie bantam le 3 août dernier au stade Canac des Capitales de Québec, où il représentait fièrement la région Rive-Sud et l’Organisation de baseball mineur de Boucherville (OBMB).

Environ 200 athlètes provenant de dix régions du Québec étaient en compétition. Le défi triple-jeu est l’occasion eux de se démarquer de façon individuelle. Lors de cette compétition, les participants mesurent leur talent dans chacune des trois disciplines de base du baseball : la frappe au bâton, la course autour des buts et le lancer de précision. La finale provinciale représente la troisième et ultime étape du Défi Triple Jeu.

Xavier a couru à 14,31 secondes, a frappé deux fois à 375 pieds malgré une pluie assez intense et il a eu une pancarte directe. Sa performance a été réalisée après avoir remporté pour une deuxième année consécutive la médaille d’or au Défi triple Jeu de niveau régional.

D’autres médailles

Xavier s’est également démarqué depuis le début de la saison au baseball à Boucherville. Il a remporté les médailles de joueur du match, en agissant comme remplaçant au tournois midget Rouge, le 29 juin dernier, à Montréal, et au tournoi midget Gris, le 4 juillet dernier, à Sainte-Martine. Il a été particulièrement en demande cette année pour ses habiletés à la course, à titre d’excellent voleur de buts et à la frappe pour avoir cogné d’innombrables coups sûrs et ce, toujours en agissant à titre de remplaçant.

Sa saison 2019 pour le Seigneurs Gris bantam de Boucherville a aussi été fantastique. Xavier compte actuellement sept circuits et plus de 60 points produits. Il a gagné deux médailles de joueur du match lors du tournoi de Beloeil, une le 5 juillet et l’autre le 7 juillet. De plus, au concours de circuit du tournoi, le jeune athlète a réussi à gagner le concours de «Home Run Derby» en sortant la balle du terrain.