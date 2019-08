Une exposition de voitures anciennes à Boucherville le 25 août

L’exposition de voitures anciennes aura lieu le dimanche 25 août prochain, de 10 h à 16 h, au parc Vincent-D’Indy. Plus de 350 voitures anciennes, des années 1900 à 1994, sont attendues pour le plaisir de tous.

En collaboration avec Voitures Anciennes et Classiques de Montréal (VACM), la Ville de Boucherville vous convie à cette exposition, le 25 août prochain, à compter de 10 h au parc Vincent-D’Indy. Animation familiale, prestations musicales, camions de rues et clin d’œil historique sur les véhicules d’autrefois seront au rendez-vous. La journée se terminera par la remise de prix et de trophées pour les plus belles voitures.

Venez en grand nombre pour profiter d’une magnifique journée en famille.

Fermeture de rues

Nous vous invitons à consulter la page d’accueil du boucherville.ca pour connaître les rues qui seront fermées à la circulation lors de cet événement.

En cas de pluie

En cas de pluie, les activités prévues seront annulées. Surveillez l’info-pluie dans la section en bref du boucherville.ca.

Renseignements

450 449-8651

450 449-8300

boucherville.ca/evenements