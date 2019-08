Un quadricycle adapté au Centre d’hébergement De Lajemmerais à Varennes

C’est dans l’enthousiasme et la bonne humeur que le 1er août dernier la Fondation Lajemmerais procédait à la remise du quadricycle adapté à la technicienne en loisir, madame Sonia George, en présence d’employés, de quelques membres du conseil d’administration de la Fondation, de bénévoles ainsi que de résidentes et résidents du Centre d’hébergement De Lajemmerais.

Ce transporteur classifié très sécuritaire était attendu depuis plusieurs semaines par les résidents. La Fondation Lajemmerais est très fière de pouvoir offrir à nos aînés un peu de plaisir et une plus grande mobilité. De ce fait, ce quadricycle leur permettra de profiter de belles balades, de revisiter les rues de Varennes et de bénéficier de ces moments des plus spéciaux.