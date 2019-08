Un collectif de producteurs voit le jour à Saint-Mathieu-de-Beloeil

Quartier Lumicité et l’organisme Action pour un environnement sain (APES) invitent la population au lancement officiel, le 16 août prochain, d’un tout nouveau concept agroalimentaire au Quartier Lumicité, L’arrivage, producteurs d’ici. Un collectif de 10 producteurs et artisans agroalimentaires permettra aux citoyens d’accéder, tous les vendredis de l’année, de 11 h à 18 h, à des produits frais du terroir.

L’APES travaille depuis 2008 à la mise en place de marchés publics en Montérégie. C’est donc avec une grande joie que l’organisme a accepté de relever le défi proposé par M. Simoneau, promoteur et propriétaire du Quartier Lumicité. Ce nouveau marché s’arrime parfaitement à l’esprit de valorisation de l’environnement naturel, de préservation des milieux sensibles, de souci de l’environnement et de développement responsable préconisé par le Quartier Lumicité.

« Depuis quelques années, nous souhaitons développer un projet qui permettra aux producteurs d’offrir leurs produits à l’année dans un même lieu. Les marchés publics sont très appréciés en période estivale, mais très peu de gens sont prêts à faire plusieurs kilomètres pour rejoindre chacun des producteurs », explique Caroline Rodrigue, directrice de l’organisme.

Selon Mme Rodrigue, ce projet novateur est unique en Montérégie. Les 10 producteurs du collectif constitueront la base de l’offre et encourageront d’autres producteurs à se joindre à eux. La clientèle devrait donc voir, tous les vendredis, de nouveaux arrivages.

L’arrivage, producteurs d’ici – liste des producteurs participants

• Ferme D’Artagneau : agneau et poulet

• Ferme la Bourrasque : maraîcher biologique

• Multi-Ferme : canard

• Ferme Gaétan et Denise : maraîcher conventionnel

• Les délices du verger : olives farcies et huiles d’olive

• Café Brûlerie Latitude Zéro : microcaféiculteur

• Érablière Fontaine : produits de l’érable

• Le Petit Verger du Village : produits du verger

• Fromagerie Ruban Bleu : fromage de chèvre

Ouverture officielle du marché public

16 août 2019, de 11 h à 18 h

Quartier Lumicité, sortie 105

4500, chemin du Crépuscule

Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 0R2

https://www.facebook.com/Larrivage-Producteurs-dici-100807237943879