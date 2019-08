Le Défi-vélo 4 Poches remporte un méga succès!

Le 13 juillet dernier, sous un ciel radieux, s’est déroulée la 9e édition du Défi-vélo du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches où une centaine de participants ont amassé une somme de 60 900 $ net! C’est un montant record pour cette activité qui avait comme objectif d’amasser 50 000 $. Un tel montant permet à l’organisme d’assurer sa pérennité et d’offrir des activités personnalisées aux participants.

Ce beau succès est partagé avec une dynamique équipe d’une quarantaine de bénévoles et de partenaires fidèles. Le Centre désire remercier l’excellent travail de la Fédération québécoise des sports cyclistes qui assuraient la sécurité tout au long des parcours de 35 km à 135 km.

Le porte-parole, Stéphane Langdeau, journaliste sportif au 91,9 FM et résident de Boucherville, a été particulièrement touché de voir tous ces gens unis vers une même cause, celle de l’organisme et ses jeunes.

Situé à Boucherville depuis maintenant 25 ans, le Centre Aux Quatre Poches dessert un peu plus de 100 familles de la Montérégie qui ont grand besoin d’aide, car ils ont un ou plusieurs enfants ou adultes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Certains sont lourdement handicapés et/ou ont un trouble grave du comportement. Afin d’assurer un équilibre au sein de la famille l’organisme accueille ces jeunes et permet ainsi aux familles de se ressourcer.

Il est toujours possible de faire un don au Défi-vélo : https://fondatic.ca/fr/147/defi-velo-2019/

Pour informations en lien avec le Défi-vélo ou le financement du Centre, il suffit de communiquer avec Sylvie Lamy, directrice du développement philanthropique et des communications à financement@centrequatrepoches.org.