Transport en commun : hausse record de l’achalandage

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a enregistré en 2018 une hausse record de l’achalandage de 2,8 % comparativement à l’année précédente. Le nombre de passages, selon le calcul conventionnel, est passé de 35,6 millions en 2017 à 36,6 millions en 2018.

Dans son bilan annuel 2018 déposé le 1er août dernier, le RTL précise que l’augmentation est constante depuis trois ans. La situation est similaire pour le transport adapté qui a connu une hausse marquée de 9,5 %, avec 400 000 déplacements.

La hausse de l’achalandage sur le réseau régulier s’explique notamment par la création de deux nouvelles lignes (ligne 22 : à Longueuil : de la Savane – boul. Jacques-Cartier et Ligne 161 : Longueuil/Boucherville : terminus Longueuil/Rolland-Therrien/Jacques-Cartier/stationnement incitatif de Mortagne), l’augmentation de la fréquence de service sur 11 lignes, l’ajustement du temps de parcours sur plusieurs lignes pour optimiser le service et l’amélioration de la desserte du Taxi collectif T90. Pour le transport adapté, cette hausse est principalement reliée à la collaboration du RTL avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie (CISSME).

Taux de disponibilité

« L’année 2018 a été exceptionnelle pour le RTL. Sa performance est due au travail exemplaire et au dévouement de nos 1200 employés, dont 165 ont été embauchés en cours d’année », a déclaré Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL. « Avec un taux de disponibilité des véhicules de 99,8 %, le RTL a atteint, encore cette année, un niveau exceptionnel. Ce haut taux de disponibilité permet de livrer presque tout le service planifié.»