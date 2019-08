Boucherville : championne de la voiture électrique en Montérégie

Alors qu’il n’y a pas si longtemps, on les comptait sur les doigts de la main, en cinq ans, le nombre de voitures électriques (VÉ) immatriculées à Boucherville a explosé. La progression a été de 504,7 %.

En 2015, il y avait 106 véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables immatriculés sur le territoire bouchervillois. Au 30 juin 2019, 641 VÉ circulaient sur les routes de Boucherville, soit 1,866 % de la flotte automobile. Juste durant les six premiers mois de l’année, 173 VÉ se sont ajoutés. Il y en avait 468 à la fin de 2018.

Boucherville a le pourcentage de voitures électriques le plus élevé en Montérégie, ce qui lui confère le titre de championne. On retrouve 151,29 automobiles électriques par tranche de 10 000 citoyens, selon les données de la Société d’assurance automobile du Québec compilées par l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ). 1,866 % du parc automobile de Boucherville est électrique. Peu de villes dans la province ont dépassé le cap du 1 % de VÉ évalué dans leur flotte.

À titre comparatif, il y a sur les routes de Longueuil, 1590 VÉ, soit 64,53 par 10 000 habitants (0,796 % de la flotte). À Brossard, on compte 528 VÉ, soit 59.75 par 10 000 résidents (0,737 %). À Saint-Jean-sur-Richelieu, on retrouve 873 VÉ, soit 89.92 par 10 000 individus (1,109 %). À Saint-Hyacinthe, on dénombre 748 VÉ, soit 132,75 par 10 000 personnes (1,637 %). À Sorel-Tracy, il y a 252 VÉ, soit 64,53 par 10 000 citoyens (0,796 %).

Au Québec, il y avait en circulation en juin 2019, 52 556 VÉ. Le quart (26.64 %) se retrouve en Montérégie.

Des incitatifs à l’achat

Les adeptes de la voiture électrique sont en plein essor principalement pour des raisons écologiques. Si elle est plus dispendieuse à l’achat, elle s’avère plus économique à long terme, et les rabais accordés génèrent beaucoup d’enthousiasme.

Pour inciter en effet les gens à acheter une voiture électrique, le gouvernement du Québec offre un alléchant rabais de 8000 $ lors de l’achat d’une voiture électrique neuve et de 4000 $ pour un véhicule usagé. Depuis mars 2019, le gouvernement fédéral accorde un rabais pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule électrique neuf. Certaines villes du Québec proposent des incitatifs à la possession de VÉ et pour l’installation de bornes résidentielles, mais pas à Boucherville. À Varennes, par exemple, la Ville bonifie de 25 % le montant de subvention (cette aide financière peut atteindre 600 $) qu’un propriétaire reçoit de Transition énergétique Québec pour l’installation de bornes de recharge résidentielles.

641 bornes de recharge

La recrudescence de popularité des voitures électriques a poussé les villes à mettre à la disposition des automobilistes de bornes de recharge à plusieurs endroits. À Boucherville, à l’intérieur d’un rayon de 15 km, on retrouve 641 bornes de recharge, soit 630 de niveau 2 (240 volts) et 11 bornes de recharge de niveau 3 (BRCC). Près de 20 %, soit 131 bornes, sont gratuites, selon les données de 2016.

Nombre de voitures électriques depuis 5 ans à Boucherville

Au 30 juin 2019 : 641

2018 : 468

2017 : 258

2016 : 163

2015 : 106