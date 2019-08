Mosaïque Bonjour madame auriez-vous un peu de monnaie svp?

Cette mosaïque porte le spectateur vers une réflexion sur un sujet qui nous concerne tous en tant qu’individu et en tant que société : l’état d’itinérance.

L’espace miroir nous ramène a notre propre image, puisqu’il se peut qu’un jour nous soyons confronté a un changement radical de notre style de vie et ca personne n’en est a l’abri. On y voit aussi des inscriptions et de la monnaie encapsulée nous rappelant l’importance de contribuer financièrement aux organismes d’aide aux plus démunis.

Les volutes sont une métaphore du vent, qui comme la vie, peut changer de cap a tout moment.

Les perles représentent le temps que l’on doit prendre pour se reconstruire, petit à petit, couche par couche pour enfin retrouver, espoir en la vie.

L’artiste de Varennes, Mireille Lévesque, a fait don de la mosaique a l’organisme Don de la rue.