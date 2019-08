Les vitraux de l’église Sainte-Famille seront restaurés grâce à une subvention de Québec

Les vitraux de l’église Sainte-Famille seront restaurés. La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Natalie Roy, a annoncé, dimanche dernier, l’octroi d’une subvention de 56 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Ces travaux sont nécessaires car les plombs sont lourdement endommagés, et certains carreaux sont brisés ou ont été remplacés par de mauvaises vitres, explique Jacques Castonguay, délégué au patrimoine à la paroisse Sainte-Famille qui se réjouit évidemment de cette annonce.

La demande pour l’obtention d’une aide financière pour la réalisation de ce projet de restauration date d’il y a cinq ans. À l’époque, le projet était évalué à 50 000 $. Aujourd’hui, il a été révisé à 70 000 $.

L’aide financière accordée représente 80 % du coût des travaux. La différence sera assumée via un fonds dont dispose la fabrique à la suite de campagnes de financement menées auprès de la population et destinées à des projets de restauration.

L’église compte 10 vitraux. Les délicats travaux de restauration commenceront cet automne et devraient être terminés pour les Fêtes.

20 M$

Le gouvernement du Québec investit 20 M$ en 2019-2020 pour la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux. De cette enveloppe, 15 M$ seront consacrés à la restauration d’immeubles et d’objets patrimoniaux à caractère religieux. Une somme de 5 M$ servira à la requalification des lieux de culte, afin de préserver leur valeur patrimoniale.

Ce sont 150 projets qui ont été soumis au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui en a sélectionné 75, soit 69 immeubles qui bénéficieront d’une subvention pour la restauration, deux orgues et quatre biens meubles, et un ensemble d’œuvres d’art.

« Le patrimoine culturel à caractère religieux appartient au peuple québécois, et c’est pourquoi le gouvernement a résolu d’agir et d’y consacrer ces sommes importantes. Elles serviront à la préservation des joyaux du patrimoine » a spécifié la ministre Roy, ajoutant que l’enveloppe budgétaire accordée au patrimoine culturel à caractère religieux a été bonifiée cette année de 5 M$.

Construite en 1801

L’église Sainte-Famille est cotée A, ce qui est la meilleure cote. Elle a été construite en 1801 (la troisième sur ce site). En, 1843, elle est en grande partie détruite lors d’un incendie. Heureusement, les autels, le maître-Autel, les vases sacrés, et la lampe du sanctuaire sont sauvés. Deux restaurations permettent de préserver ce joyau du patrimoine religieux, en 1969, et de 2006 à 2016. En 1964, elle est classée monument et lieu historique.

Plusieurs subventions gouvernementales ont été accordées à la paroisse Sainte-Famille pour différents projets de restauration à l’église : l’orgue, les tableaux, les dorures, le maître-Autel, le clocher, la peinture intérieure et maintenant, les vitraux.