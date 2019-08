Coralie Lévesque et Justin Roy, de Boucherville, champions de la Coupe du Québec, dans leur catégorie

Finale de la Coupe du Québec de cyclisme sur route à Boucherville

La finale de la Coupe du Québec de cyclisme sur route, pour les catégories espoirs, se tenait les 3 et 4 août derniers à Boucherville. Deux cyclistes de Boucherville ont triomphé et ont été proclamés champions dans leur catégorie respective. Il s’agit de Coralie Lévesque, chez les U17, et de Justin Roy, chez les U15.

C’est le club cycliste de Boucherville (CCB) qui était l’hôte de l’événement qui a attiré 300 athlètes du Québec ainsi que certains coureurs de l’Ontario.

Samedi matin, à l’épreuve du contre-la-montre, les coureurs du CCB Vélo 2000 ont bien fait. Chez les U13, Arnaud Lucier a terminé en deuxième position, et Justin Demers au quatrième rang. Dans la catégorie U15, Julien Boulé a remporté la première place, et Justin Roy la troisième. Felix Hamel s’est hissé au deuxième rang chez les U17.

Le critérium se tenait durant l’après-midi sur un nouveau site, soit autour du parc des Explorateurs. Encore une fois, le CCB s’est illustré. Grégoire Bergeron a obtenu la deuxième position dans la catégorie U9. Flavie Bergeron s’est emparé de la deuxième place chez les U11. Marine Ruest-Lorquet a eu la troisième position, et Arnaud Lucier, la deuxième chez les U13. Au niveau U15, Justin Roy a remporté la première place, et Julien Boulé la troisième. Léonard Péloquin s’est faufilé à la deuxième position chez les U17.

Lors de la course sur route de dimanche dernier, sur un circuit de 10 km au tour, Flavie Bergeron (U11) et Gustave Beauséjour (U13) ont terminé deuxièmes, alors que Justin Roy (U15) et Léonard Péloquin (U17) ont pour leur part ont fini troisièmes. Julien Boulé a été victime d’un bris mécanique qui l’a contraint à l’abandon.

Au cumulatif de la fin de semaine, Justin Roy (U15) a terminé en deuxième position alors que Flavie Bergeron (U11), Julien Boulé (U15) et Léonard Péloquin (U17) ont conclu avec des troisièmes positions.

Finalement, au classement cumulatif de la Coupe du Québec après cinq étapes, Flavie Bergeron (U11) et Marine Ruest-Lorquet (U13) ont fini troisièmes. Chez les U13, Arnaud Lucier a terminé cinquième, et Gustave Beauséjour sixième. Dans la catégorie U15, Justin Roy a été proclamé champion de la Coupe du Québec de sa catégorie en terminant premier, et Julien Boulé cinquième. Malgré qu’il ait manqué deux étapes, Charles Duquette (U17) a terminé quatrième au cumulatif, et Léonard Péloquin au cinquième rang.

Coralie Lévesque a remporté également le titre de championne de la Coupe du Québec chez les U17 en terminant première au classement cumulatif.