Cinéma en plein air : les films américains

La Ville de Boucherville vous convie à une représentation spéciale organisée dans le cadre des soirées de cinéma en plein air au Marché public Lionel-Daunais. Le jeudi 8 août prochain à 20 h 30 sera présenté le ciné-concert « Les films américains ».

De Blanche-Neige à Fred Astaire en passant par Doris Day et Elvis Presley, le pianiste Enzo de Rosa et la soprano Isabelle Metwalli revisitent les plus grandes chansons de films américains et vous transportent à Hollywood le temps d’une soirée.

Un concert pour les passionnés de musique et du cinéma d’ici!

Apportez vos chaises et vos couvertures.

Le concert est offert gratuitement.

La représentation aura lieu beau temps, mauvais temps!

Renseignements :

450 449-8640

boucherville.ca