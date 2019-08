Le document « Sainte-Julie 1950-1970: Témoignages d’une époque » sera disponible à la bibliothèque municipale

Après plus de trois années de recherche et d’écriture, le témoignage sur le Sainte-Julie des années 1950-1970 des auteurs Gilles Blain et Michel Blain sera disponible à la bibliothèque de Sainte-Julie dès le mois de septembre.

Il s’agit d’un document de plus de 800 pages où s’entremêlent le témoignage personnel de l’enfance et de l’adolescence des auteurs et des pans de l’histoire du petit village à vocation agricole qu’il était à celui de la transformation majeure qu’il a connue au moment de l’ouverture de l’autoroute 20 dans les années 1960. On y trouve des centaines de photos, dont la très grande majorité est inédite de nombreuses illustrations originales ainsi qu’un plan détaillé du village tel qu’il était dans les années 1950-1960. On peut y voir la majorité des maisons de l’époque ainsi que la nomenclature de chaque famille qui y habitait.

C’est un devoir de mémoire que les auteurs ont voulu présenter à l’intention de ceux et celles, dont leurs parents, qui ont contribué à façonner Sainte-Julie. Ils y voient une contribution significative à l’enrichissement du patrimoine local dont les traces risquent de s’effacer inexorablement.

Le témoignage est disponible gratuitement en ligne, en consultation sur clé USB aux archives de la ville ou en format papier à la bibliothèque de Sainte-Julie.