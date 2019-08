Le député Michel Picard et Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social «callent» le bingo!

En tournée à travers le pays pour annoncer que le 20 juillet prochain, l’Allocation canadienne pour enfants sera bonifiée, le ministre Duclos a pris un moment pour venir rencontrer les citoyens de notre circonscription. En compagnie du député fédéral de Montarville, Michel Picard, et en présence de la mairesse Suzanne Roy et des conseillers municipaux, il a participé à une partie de bingo organisée par la FADOQ de Sainte-Julie. D’ailleurs, le ministre en a profité pour prendre un moment afin de discuter avec les citoyens de Sainte-Julie.

L’Allocation canadienne pour enfants, depuis 2015, aide 9 familles sur 10 à recevoir en moyenne 2300$ de plus par année pour leur permettre de pallier au coût de la vie qui augmente. Cette aide financière d’Ottawa va directement dans les poches des familles de chez nous pour leur permettre de payer les leçons de piano, d’économiser pour les études futures ou bien encore pour les aider avec le coût de l’épicerie.

« Chez nous, L’Allocation canadienne pour enfants aide 19 140 petits montarvillois dans 10 720 familles. C’est plus de 97 millions de dollars qui ont directement été investis dans les foyers de notre circonscription, ce qui a des répercussions positives sur l’économie locale » explique Michel Picard.

Cette mesure fédérale est l’un des piliers du gouvernement libéral pour favoriser une classe moyenne forte.

« Nous avons décidé d’arrêter d’envoyer des chèques aux plus nantis et de favoriser ceux qui en avaient le plus besoin, notre classe moyenne. Notre circonscription ne fait pas exception, plus de 50% des familles en ont bénéficié pleinement » explique Michel Picard.

À retenir :

• 2300$ de plus par année dans les poches des familles à travers le pays.

• À Montarville, plus de 97 millions de dollars ont été versés à travers l’Allocation canadienne pour enfant.

• Plus de 19 140 petits montarvillois et 10 720 familles bénéficient de cette aide chaque mois dans notre circonscription.