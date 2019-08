Diableries de Contrecoeur : des nouveautés à ne pas manquer!

La 14e édition des Diableries de Contrecœur est à nos portes et l’excitation de tous est palpable! Jusqu’au 10 août prochain, la légende de la chasse-galerie s’empare de Contrecœur et fait revivre à tous les festivaliers les légendaires veillées du jour de l’an chez Batissette Auger.

Le Tannant, bar à cocktails

Alors que le kiosque « Chez Batisette » voyait tout récemment le jour, le comité des Événements Diable au coeur est fier d’annoncer sa venue sur le site du festival des Diableries, les 9 et 10 août. En collaboration avec la distillerie Les Subversifs la populaire maison de Batisette Auger reprendra vie et servira les meilleurs cocktails en ville. Bâti à même les artéfacts de cette célèbre maison, jadis située sur le rang de la Petite-Misère, ce kiosque multifonctionnel sera exposé au parc Antoine-Pécaudy (1141, rue des Chênes) lors des deux grosses soirées du festival (9 et 10 août). Les visiteurs pourront se procurer des cocktails aux saveurs endiablées mettant en vedette des produits québécois; une nouveauté qui apporte sans aucun doute une belle diversité dans l’offre des Diableries.

Bridage verte : chaque geste compte!

En 2018, les Événements Diable au coeur annonçaient leur virage vert avec la venue du verre de la chasse-galerie, obligatoire sur le site de toutes ses activités. L’initiative sera de retour cette année; pour toute consommation, le verre sera obligatoire. Il sera en vente dans chacune des activités du festival, et ce, au coût de 3 $. Rappelons qu’en plus d’être un geste garantissant la propreté du site, la vente des verres officiels représente un moyen de financement dans le but d’offrir des festivités gratuites à la population de Contrecoeur et des environs sur une période de 7 jours!

En vue de redoubler les efforts, une brigade verte sera présente au parc Antoine-Pécaudy, les 9 et 10 août afin de conseiller et guider des festivaliers vers une gestion optimale de leurs matières résiduelles. De plus, le comité organisateur encourage tous les participants à se rendre sur le site à mobilité active en offrant gratuitement une aire de stationnement à vélo gratuite, supervisée et sécurisée.

Tirage… moitié-moitié

Les festivaliers pourront également procéder à l’achat de billets de tirage moitié-moitié sur le site du festival, le samedi 10 août! En vente au coût de 2 $, et ce, dès 11 h, le tirage aura lieu en

soirée, juste avant le spectacle du groupe Les Trois Accords. Le ou la gagnante aura 30 minutes pour réclamer son prix. Bien évidemment, ce tirage est réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus.

Vivez l’expérience de la chasse-galerie… pendant sept jours!

Avec une programmation des plus endiablées, le Diable gigue dans les enfers réveillonne à Contrecoeur jusqu’au 10 août prochain!

Les 9 et 10 août, le parc Antoine-Pécaudy s’enflammera avec grâce à la musique des artistes présents. Le vendredi 9 août, le rockeur candidat à La Voix Simon Morin, ainsi que le groupe Lendemain de veille seront en spectacle dès 20 h. Le samedi 10 août, le groupe sorelois

Cité Rock Ta Mère performera les classiques de la musique en version rock dès 20 h, suivi de nul

autre que le populaire groupe Les Trois Accords. Tous les spectacles sont gratuits!

Ne manquez pas de consulter notre programmation complète, gratuite et intergénérationnelle en vous rendant sur la page Facebook des Événements Diable au coeur!

Le comité organisateur remercie les nombreux commanditaires qui rendent le festival de la

chasse-galerie possible : la Ville de Contrecoeur, le Port de Montréal, Arcelor Mittal, Grantech, la Caisse Desjardins des Patriotes, le CN, Ford Sorel-Tracy, Bourgeois, Le Contre-Courant, IGA Marché Desmarais, Location Contrecoeur, Gestion événementielle Deschesnes, le Centre du pneu Contrecoeur, Suzanne Dansereau – députée de Verchères, NVB Maintenance, Rio Tinto, Xavier Barsalou-Duval – député de Pierre-Boucher-Les-Patriotes-Verchères, Sylvain Coutu CPA, Garage Loiseau, Opto Réseau Contrecoeur, Transport Antoinette Gaudette et Les Immeubles Jean-Philippe Côté.