Passage populaire d’Alfa Rococo à Boucherville

Environ 1300 personnes, selon l’évaluation de la Ville de Boucherville, ont assisté au spectacle D’Alfa Rococo le 31 juillet à la Place de l’église Sainte-Famille. La belle température étant au rendez-vous, artistes et spectateurs ont passé un agréable moment.

« Nous avons adoré notre soirée. C’est toujours un défi de faire lever les gens lorsqu’ils arrivent avec leur chaise. Ils ont envie de s’asseoir et de relaxer, mais nous, on veut que ça bouge. Finalement, à la deuxième moitié du show, lorsque le soleil s’est couché, les gens étaient debout », mentionne Justine Laberge.

Le duo a notamment interprété les succès de leurs trois premiers albums, des pièces incontournables, ainsi que des chansons de leur dernier, L’Amour et le chaos.

Le spectacle a attiré des spectateurs de tous les âges, mais surtout de jeunes familles. D’ailleurs, Justine Laberge chantait pour la première fois devant leur plus jeune fille âgée de 18 mois.

« C’était magnifique de chanter à cet endroit. Nous connaissions l’église Sainte-Famille pour y être allés à quelques reprises, car plusieurs membres de la famille de David habitent à Boucherville », précise-t-elle.

Lorsqu’il aura terminé sa série de spectacles, le tandem se lancera avec enthousiasme dans la création d’un cinquième album