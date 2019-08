Mois de l’archéologie : portes ouvertes, atelier de glaçure et exposition

Parmi les activités organisées dans le cadre du Mois de l’archéologie, on retrouve un atelier de glaçure sur argile cuite (biscuit) à la maison de Fondation SNJM, le samedi 10 août prochain, à 10 h 30. Cette activité, qui s’adresse aux enfants de plus de huit ans accompagnés de leurs parents, est une façon originale d’initier les jeunes à un art oublié : la peinture sur porcelaine.

Sr Lisette Boulé, professeure d’arts, animera cet atelier d’une heure sur le thème des oiseaux. L’atelier est gratuit. Il sera toutefois nécessaire d’acheter les pièces sur place (entre 1 $ et 10 $). L’espace étant réduit, il faut absolument s’inscrire.

Portes ouvertes et parcours sur le patrimoine bâti

La journée du 10 août sera également l’occasion de vivre de nombreuses activités au parc de la Baronnie et à l’ancien Couvent de Longueuil, situé en face. Comme par les années passées, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM) tiendront des portes ouvertes pour permettre aux visiteurs de découvrir un pan de notre histoire sous de nouveaux angles.

Les visiteurs pourront en effet arpenter les lieux avec sa chapelle d’origine et les pièces historiques où la fondatrice Marie-Rose Durocher a vécu. Le musée, dédié aux pionnières de cette congrégation religieuse enseignante, permet de faire des liens avec le contexte historique après la rébellion de 1837.

Le public en quête de connaissances pourra également poursuivre son exploration avec le parcours thématique extérieur « Si les murs pouvaient parler » présenté à 14 h 30 (réservation obligatoire). Cette visite commentée permet de découvrir la richesse du patrimoine bâti de ce secteur de Longueuil et les particularités architecturales des bâtiments sur le site des SNJM.

Exposition d’archives sur l’éducation des jeunes filles

La nouvelle exposition d’archives sous le thème « Éducation pour les jeunes femmes : Au centre de la mission SNJM » fait ressortir la vision des pionnières de la congrégation enseignante. Ces dernières étaient convaincues de l’impact positif de l’éducation des filles sur l’autonomisation des femmes, l’amélioration des conditions de vie et de santé de la famille et l’évolution de la société.

Les visiteurs feront des découvertes surprenantes en circulant dans les sept zones de cette exposition. Ils apprécieront les trois mises en scène, enrichies d’artefacts les plongeant dans une belle immersion. Ceux qui le souhaiteront pourront même se faire photographier dans l’une des classes SNJM!

C’est un rendez-vous à la Maison de la Congrégation (ancien Couvent de Longueuil – 80, rue Saint-Charles Est, Longueuil), le samedi 10 août de 10 h à 16 h.

Pour réserver sa place ou pour s’informer sur ces activités gratuites, composez le 450 651-8104, poste 0 ou écrivez à reception@snjm.org