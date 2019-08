Le candidat Mathieu Daviault veut assurer la pérennité des entreprises d’ici

Depuis déjà quelques semaines, Mathieu Daviault, candidat pour le Parti Conservateur dans la circonscription Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères effectue une tournée du comté hors du commun.

Orienté vers les préoccupations des entreprises et PME de la région, il s’est rendu chez ArcelorMittal Produits longs Canada. Cette entreprise regroupe plus de 1 800 employés, incluant des usines de production d’acier (aciérage, laminage et tréfilage), de recyclage et de traitement de ferraille. Accompagné de son collègue et député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ils ont discuté avec les dirigeants de l’entreprise des enjeux et préoccupations qui les gardent éveillés. « Je veux valoriser le développement économique de la région en apportant un soutien important aux PME, en donnant un apport continu aux entreprises en matière de recrutement de main-d’oeuvre et en les aidant avec les négociations des tarifs ou taxes applicables à leur secteur d’activité. Des visites comme celle-là me permet de me rapprocher davantage de leur réalité et de bien comprendre comment je peux m’assurer de les appuyer dans leurs revendications » explique Mathieu.

« J’ai été heureux de constater la fierté de la direction et des employés de cette entreprise, qui, malgré les heurts rencontrés suite aux négociations bâclées du gouvernement de Justin Trudeau, a réussi à s’en tirer pour demeurer un fleuron de notre économie. Un gouvernement conservateur au pouvoir mettra en place des mesures pour améliorer la compétitivité des entreprises telles qu’ArcelorMittal », a renchéri le député Généreux.

