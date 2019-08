La grande marche de Patrice Coquereau pour soutenir la lutte contre l’anxiété

Un comédien doit parfois nager dans une mer d’émotions dans le cadre de son travail, mais quand le réalisateur crie « Coupez! » et que certaines émotions continuent quand même de vriller dans sa tête au point de l’empêcher de bien fonctionner dans son quotidien, cela devient un vrai problème. Patrice Coquereau a souffert pendant des années d’anxiété sévère et c’est pour cette raison qu’il a entrepris une longue marche de 570 kilomètres à travers le Québec afin de sensibiliser les gens à cette problématique.

L’homme de 58 ans a débuté son périple à Longueuil le 11 juillet dernier et il a depuis traversé à la marche les municipalités de Varennes, Verchères et Contrecoeur, alors qu’il a pour objectif arriver à Rimouski d’ici la fin du mois d’août. Tout au long de son parcours, il espère être hébergé ici et là, partager un repas ou marcher une partie de son itinéraire avec des gens afin de discuter anxiété, phobies, peur et craintes irrationnelles.

Son objectif est de sensibiliser les gens aux problèmes liés à anxiété; amasser de l’argent afin d’aider l’organisme Phobie-Zéro dont il est le porte-parole; financer la réalisation d’un documentaire et une série télé portant sur les troubles anxieux. Patrice Coquereau veut aussi récolter des témoignages sonores et visuels de personnes touchées par des phobies, peurs irrationnelles ou divers types d’anxiété, en plus de mieux faire connaître l’organisme Phobies-Zéro, qui a été fondé à Sainte-Julie.

Chaque jour, il note des impressions, enregistre des conversations, des témoignages, des vidéos. Il est d’ailleurs possible de suivre son aventure via sa page Facebook, son compte Twitter, ou sur Instagram où il fera un compte-rendu de sa marche et de sa démarche.

Un outil efficace : Phobies-Zéro

Le comédien a souffert pendant de nombreuses années d’anxiété sévère et il se considère aujourd’hui affranchi de cette maladie qui empoisonnait son existence. En 2014, il a rédigé un livre, Guérir à gorge déployée, qui est devenu un « best seller » et dans lequel il relate son parcours de guérison, de la crise initiale jusqu’au retour à l’équilibre.

« En 1983, j’ai très mal réagi après avoir fumé un joint et mon existence s’est effondrée brusquement un soir d’octobre, alors que je commençais mon cours à l’École nationale de théâtre. Ma vie a alors basculé dans une série d’épreuves, morcelée, fragmentée, trouée. J’ai repris peu à peu ma vie en mains. J’ai de nouveau pris l’avion, voyagé, monté dans de hauts gratte-ciel et même sauté en parachute! »

Selon ses dires, Patrice Coquereau privilégie plusieurs outils et actions pour neutraliser les peurs et les effets pervers de l’anxiété, dont la principale consiste à faire face à l’objet de la phobie. Un autre outil fort efficace est de prendre part à l’un des groupes d’entraide qui ont été mis sur pied un peu partout au Québec au fil des ans par la fondatrice de Phobies-Zéro, Marie-Andrée Laplante (www.phobies-zero.qc.ca).

« L’idée de Pas à pas a jailli un matin, en mai dernier. Pourquoi ne pas marcher et aller par la même occasion à la rencontre de personnes aux prises avec des troubles anxieux? J’invite donc les gens à venir à ma rencontre, à discuter, échanger et à m’encourager à marcher pour cette cause qui me tient à cœur », de conclure l’homme de cœur et non plus de peurs!

Les gens sont invités à faire un don en visitant le : www.onedollargift.com