FARR: un soutien financier à la Colonie de vacances et au Parc régional des Grèves

Le ministre responsable de la région de la Montérégie, Christian Dubé, a annoncé récemment un soutien financier de 6 621 334 $ pour la réalisation de 64 initiatives soumises dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Une subvention de 53 000 $ est ainsi prévue pour construire divers aménagements au Parc régional des Grèves, alors que 99 000 $ seront octroyés pour mettre à niveau les infrastructures de la Colonie de vacances des Grèves à Contrecœur.

Lors de son annonce, le ministre a précisé que ces projets ont été choisis et priorisés par un comité régional de sélection en fonction des priorités de développement propres à chaque région.

Pour sa part, c’était la première fois que la Colonie de vacances des Grèves demandait une soumission dans le cadre du FARR et cette décision s’est avérée heureuse.

Le projet devrait s’échelonner jusqu’en 2022 et, grâce à cette somme de 99 000 $, on veut donc mettre à niveau les infrastructures de la Colonie de vacances des Grèves.

On entend également entreprendre des travaux de réfection des installations pour les eaux usées, de construction, de rénovation des pavillons et d’achat d’ameublement qui permettront la pérennité et le développement du site. Une partie de cette somme ira notamment pour l’achat d’ameublement, de matériel d’hébergement, ainsi que de l’équipement sportif.

Mur d’escalade et stations d’interprétation

Le montant de 53 000 $ affecté au Parc régional des Grèves servira entre autres à l’aménagement d’un mur d’escalade extérieur de type « bloc ». Cet équipement récréatif intergénérationnel permettra de rejoindre un large public pour ce sport actuellement très populaire et il profitera sans aucun doute aux nombreux jeunes participants des camps de jour des villes de Contrecoeur et de Sorel-Tracy, qui entourent le Parc.

La direction veut aussi ajouter deux nouvelles stations d’interprétation qui soutiendront les efforts de sensibilisation face à l’importance de la nature. L’aide financière permettra également d’installer un nouveau mobilier extérieur pour des aires de repos. Un nouvel aménagement du stationnement du pavillon d’accueil du secteur Sorel-Tracy réduira l’îlot de chaleur de cet espace par son verdissement.

« Cette aide financière permet au Parc régional des Grèves, situé sur le territoire des villes de Sorel-Tracy et Contrecoeur, de moderniser ses infrastructures et s’inscrit dans la vision de développement des deux régions qui est de miser sur le développement du tourisme. Les améliorations réalisées avec l’aide du FARR permettront d’agrémenter le milieu de vie pour la population locale et attirer une clientèle régionale », a déclaré Maud Allaire, présidente du conseil d’administration du Parc régional des Grèves.