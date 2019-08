Varennes demande au MTQ des travaux d’urgence sur l’autoroute 30

Lors de la séance publique tenue le lundi 8 juillet dernier à la Maison Saint-Louis, le dossier du développement de la phase 3 du quartier TOD à Varennes a été de loin le plus controversé, alors que plusieurs citoyens ont manifesté à nouveau leur désaccord. Rappelons que la Ville a informé l’assemblée qu’elle demandera un avis juridique sur les risques que peut comporter son retrait de l’entente avec le promoteur et que plus de détails à ce sujet devraient être connus au retour des vacances.

Voici donc un résumé des autres points d’intérêts qui ont été soulevés lors de cette rencontre.

• Une correspondance sera transmise au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin d’insister pour que soient exécutés le plus rapidement possible des travaux de resurfaçage sur l’autoroute 30 direction Est, entre Varennes et Contrecoeur.

Ajoutons que, quelques semaines plus tard, le Journal de Montréal a publié un article paru dans son édition du lundi 29 juillet dernier expliquant que l’A-30 devrait être reconstruite à zéro selon un expert du MTQ, car elle a été mal conçue au départ. Selon ce spécialiste, plusieurs tronçons reposent sur de mauvaises fondations perméables, ce qui ne protège pas la chaussée de l’eau. Avec les périodes de gel et de dégel au printemps (et de plus en plus durant l’hiver) les fissures prennent de l’expansion et fragilisent le recouvrement d’asphalte. La reconstruction coûterait toutefois une fortune à l’État québécois et causerait un énorme problème de circulation car ce ne serait pas une mince tâche que de trouver des détours acceptables.

Il est à noter qu’en 2018, l’autoroute 30 a obtenu le triste honneur d’être la seule autoroute dans le palmarès des pires routes au Québec, selon l’Association canadienne des automobilistes.

Travaux

• Un mandat a été octroyé pour la conception et la construction des nouveaux ateliers municipaux, dont le budget est évalué à 11,2 millions de dollars. Les travaux qui seront effectués à l’autre extrémité de la rue Sainte-Anne s’échelonneront sur une période d’environ un an.

• Un permis a également été accordé pour des travaux dans le cadre de l’important projet de réaménagement de la cour extérieure du Collège Saint-Paul. Rappelons à ce sujet que la Municipalité participe à la campagne de financement de la Fondation de l’établissement scolaire pour un peu plus de 1,6 million de dollars afin de soutenir le projet dont les installations seront complètement ouvertes et disponibles à l’ensemble de la population, les soirs et les fins de semaine. Le maire a notamment expliqué l’intérêt de la Ville dans ce projet de la cour extérieure, car celui-ci pallie un manque d’installations sportives dans le secteur du Vieux-Varennes.

• La Ville poursuit son programme de revitalisation du centre-ville par l’acquisition d’immeubles. Soulignons que Priorité centre-ville a pour but de revitaliser ce secteur et un budget total de quatre millions de dollars a été consacré à cette fin pour acquérir des bâtisses commerciales afin de les raser, de décontaminer les terrains et de les revendre ensuite à des promoteurs afin d’attirer des boutiques intéressantes pour les Varennois. Parmi les commerces déjà acquis ou en voie de l’être, on compte notamment le bar Le Bugsy, l’ancien local de La Source, le fleuriste et le magasin d’électronique à l’entrée de la ville, le restaurant Chez Maris et l’ancienne Pizzéria Varennes.

• La Ville a également fait l’acquisition d’un terrain situé sur le chemin de la Côte-Bissonnette, dans le parc industriel.

• Un contrat a été octroyé à la firme Révolution Environnement Solutions pour le pompage, la déshydratation et la valorisation des boues des étangs aérés. Les citoyens du secteur seront avisés des dates prévues pour ces opérations.

• Des travaux de resurfaçage seront effectués sur les rues Perreault, Marie-Renée, du Parc et Le Brodeur ainsi que diverses réparations de pavage sur le territoire.

• Le conseil a fait savoir que des travaux de conversion de luminaires au DEL seront réalisés au cours de l’automne.

• Le conseil municipal a également procédé à la remise des prix dans le cadre du concours Mérite architectural. Quatre prix ont été remis dont trois dans les catégories résidentielle, commerciale et patrimoniale ainsi qu’un coup de cœur des élus.