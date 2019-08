Sainte-Julie s’engage à réduire les émissions de CO2 d’au moins 40 % sur son territoire d’ici 2030

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 9 juillet dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

Au chapitre environnemental, plusieurs résolutions ont été adoptées lors de cette rencontre. Ainsi, la Ville a autorisé la signature de la Convention des maires pour le climat et l’énergie et s’engage à respecter les modalités de celle-ci, en particulier les engagements suivants : réduire les émissions de CO2 d’au moins 40 % sur le territoire de Sainte-Julie d’ici 2030 et aussi renforcer la résilience de la Municipalité en s’adaptant aux incidences des changements climatiques.

De plus, Sainte-Julie a demandé au gouvernement de maintenir l’échéance de 2022 en vue d’éliminer l’enfouissement des matières organiques. La Ville souhaite également que Québec accentue le soutien aux initiatives et actions des municipalités et MRC qui ont adhéré aux orientations gouvernementales ainsi qu’à la volonté de la société québécoise via le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances.

• Le conseil a également accordé le contrat concernant des travaux de pompage et de déshydratation des boues des étangs aérés de l’usine d’épuration à l’entreprise Revolution Environmental Solutions LP – Terrapure pour un montant total de 380 527,01 $.

• Les élus ont nommé le conseiller André Lemay maire suppléant pour les mois d’août, septembre et octobre prochains.

Signalisation

• Le conseil a autorisé l’installation des nouveaux panneaux de signalisation : stationnement interdit et deux panneaux de stationnement autorisé pendant 5 minutes les jours de classe sur la rue de Grenoble près de la rue Borduas; arrêt interdit portant la mention « Excepté deux minutes pour la poste » sur la rue Borduas, du côté des boîtes postales communautaires, à sept mètres de part et d’autre de celles-ci entre les rues des Fauvettes et des Pinsons; stationnement interdit sur la rue F.-X.-Garneau, du côté de la bande piétonnière, entre la rue du Moulin et l’avenue de l’Abbé-Théoret; passage pour piétons sur la rue du Père-Marquette; stationnement interdit sur l’avenue du Lac, entre le boulevard des Hauts-Bois et la rue Gilles-Vigneault.

• Les élus appuient la MRC dans ses démarches de déclaration de compétence exclusive dans le domaine de la gestion du logement social sur les territoires de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, et ce, conformément à l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec.

• Sainte-Julie a résilié le contrat adjugé à G.I.S.P. Sécurité concernant des services d’agence de surveillance pour divers besoins pour la période du 17 mai 2019 au 1er novembre 2020.

• Le conseil a approuvé l’adjudication par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), au nom de la Ville de Sainte-Julie, de l’achat de chlorure de sodium (sel de déglaçage) pour la saison 2019-2020 à l’entreprise Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor, pour un montant total de 242 105,76 $.

• La Ville a donné le contrat concernant l’achat et la livraison de produits d’éclairage solaire avec base autoportante pour l’éclairage d’une piste cyclable à l’entreprise G.C.M. pour un montant total de 194 694,25 $, incluant la somme pour imprévus.

• Le conseil a octroyé le contrat concernant la fourniture et la livraison d’un camion dix roues neuf muni d’une benne quatre saisons et équipements de déneigement à l’entreprise Équipements Twin pour un montant total de 258 816,77 $.

Projets de règlements et aides financières

• Les élus ont remis les aides financières suivantes: 300$ à un jeune athlète; 6 000 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour l’organisation du Fiest’Ados 2019; 745,90 $ au club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie pour la compétition régionale du Circuit C’L’Fun du samedi 10 novembre 2018 et pour la compétition amicale de fin de saison du dimanche 7 avril 2019; 931,52 $ au club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie pour l’embauche d’une ressource administrative.

• Le conseil a fait connaître son intention d’adopter à une séance ultérieure le règlement 1084 fixant les limites de vitesse permises sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie afin de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Charlebois; le Règlement 1238 sur la délégation de pouvoirs aux termes de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, ainsi que le second projet de Règlement 1101-91 modifiant le Règlement de zonage 1101 afin de fixer la largeur minimale des lots dont la vocation est résidentielle à 18 mètres dans certaines zones.