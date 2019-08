Point de dépôt de verre : une belle alternative permettant d’optimiser la valorisation du verre!

La Ville de Boucherville a récemment mis à la disposition des citoyens un conteneur dédié au recyclage du verre. Situé au 1075, rue Lionel-Daunais, dans le stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, ce conteneur permet de recueillir le verre et de l’acheminer directement à l’entreprise 2M Ressources de Saint-Jean-sur-Richelieu, une entreprise qui le conditionne et le revend.

Le conteneur est muni de deux compartiments : un pour le verre transparent, l’autre pour le coloré. Ce tri à la source accroît la valeur de la matière. Le verre transparent sera recyclé en pots et le verre coloré, en laine minérale. Seuls les bouteilles et les pots de verre sont acceptés dans ce conteneur (excluant les vases et la vaisselle).

Rappelons que les contenants de verre sont aussi valorisés lorsqu’ils sont destinés à la collecte des matières recyclables. Les citoyens peuvent donc continuer à les déposer dans leur bac bleu. Toutefois, le point de dépôt mis en place est une alternative intéressante permettant de choisir la façon dont ces contenants seront valorisés et de réduire les taux de rejet liés aux procédés de tri et de conditionnement.

Pour plus de renseignements, notamment sur les matières refusées, nous vous invitons à consulter le boucherville.ca/collectes, ou à communiquer avec la ligne info-environnement au 450-449-8113.