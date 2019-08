Découvrez les prouesses des chiens rapporteurs à Calixa-Lavallée les 3 et 4 août

Le club du chien rapporteur de Montréal tiendra à nouveau son épreuve de chasse annuelle à Calixa-Lavallée les 3 et 4 août prochains. Des compétitions junior, senior et master se tiendront samedi et dimanche et permettront aux spectateurs de voir toute la symbiose entre l’homme et son meilleur ami.

Ces chiens sont en fait des athlètes d’exception. Ils s’entraînent pendant des années pour les compétitions de chiens rapporteurs et la chasse aux oiseaux. Le travail d’obéissance et de complicité entre le chien et le maître leur permettent de récupérer le gibier en mémorisant le point de chute de l’oiseau tombé et en mettant à profit leur odorat.

Les spectateurs sont en mesure d’admirer toutes les prouesses des chiens rapporteurs durant les compétitions. L’admission est gratuite mais vous devez apporter vos chaises et tout le nécessaire pour circuler dans les champs. Des breuvages et de la nourriture seront disponibles sur place.

Ces évènements sont assujettis aux règlements du Club Canin Canadien et sont ouverts à toutes les races de rapporteurs, aux barbets, aux épagneuls d’eau irlandais et aux caniches standards.

Inscription pour les chiens : https://www.dogshow.ca/fr/2264?club=Club-Du-Chien-Rapporteur-De-Montreal

Pour assister à l’événement : 340, Chemin Lamontagne, Calixa-Lavallée (QC) J0L 1A0