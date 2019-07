Les Rendez-vous champêtres Desjardins présentent Sébastien Lépine et le quatuor Esca

La Ville de Boucherville vous invite à venir assister au concert de Sébastien Lépine et le quatuor Esca où violoncelle solo et quatuor à cordes seront au rendez-vous. Concert où dynamisme, talent et complicité se rencontrent dans un fascinant crescendo musical. Un programme d’oeuvres originales, suite classique, tango, folklorique anglo-saxonne, juive et chinoise.

Profitez de la belle saison pour assister à ce concert de musique classique en plein air!

Tous les spectacles sont offerts gratuitement! Apportez votre chaise ou votre couverture.

Dimanche 4 août, 14 h

Imaginations 5.1.

Endroit : Parc De La Broquerie, 314, boul. Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité a lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Renseignements :

450 449-8640 • 450 449-8651

boucherville.ca

culture-patrimoine@boucherville.ca

La Ville de Boucherville tient à remercier la Caisse Desjardins des Patriotes, partenaire principal des Rendez-vous champêtres Desjardins.

Fin de la vente et de la distribution de bouteilles d’eau à usage unique

La Ville de Boucherville tient à informer la population qu’elle n’offre plus de bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans le cadre de tous ses événements. Elle souhaite sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable et d’environnement en les invitant à utiliser leur propre gourde d’eau afin de réduire leur impact écologique.

Une station de remplissage de bouteilles réutilisables sera offerte sur le site.