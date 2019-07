Pokémon : détective Pikachu à l’affiche du cinéma en plein air

La Ville de Boucherville vous convie à la représentation du dernier film qui sera présenté à la belle étoile dans le cadre des Cinéma-POP au marché! Le jeudi 1er août prochain sera présenté au Marché public Lionel-Daunais le long métrage « Pokémon : détective Pikachu ».

Le jeune Tim apprend que son père, le détective Harry Goodman, est décédé dans un accident de la route. Il se rend donc à Ryme City, une mégalopole où cohabitent humains et Pokémon, afin d’en apprendre davantage sur les circonstances de sa mort. Il rencontrera Pikachu, l’ancien partenaire d’Harry, qui est persuadé que ce dernier n’est pas réellement mort. Ensemble, ils enquêteront afin de savoir ce qu’il est vraiment advenu du détective.

La projection du film se fera dès le coucher du soleil, vers 20 h 30. L’équipe d’animation sera sur place dès 20 h pour faire patienter petits et grands! Participez au tirage et courez la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 20 $ échangeable chez Cineplex!

Apportez vos chaises et vos couvertures. Maïs soufflé et friandises en vente sur le site.

Beau temps, mauvais temps.

Tous les films sont offerts gratuitement.

Bon cinéma sous les étoiles!

Renseignements :

450 449-8640

boucherville.ca

Fin de la vente et de la distribution de bouteilles d’eau à usage unique

La Ville de Boucherville tient à informer la population qu’elle n’offre plus de bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans le cadre de tous ses événements. Elle souhaite sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable et d’environnement en les invitant à utiliser leur propre gourde d’eau afin de réduire leur impact écologique.

Une station de remplissage de bouteilles réutilisables sera offerte sur le site.