Motocyclistes et automobilistes, soyez vigilants

Les plus récentes données de la Société de l’assurance automobile du Québec situent à 49, le nombre de motocyclistes ayant perdu la vie dans un accident l’an dernier. Il y a eu 1865 blessés durant cette même période. 48,6 % des accidents corporels impliquent au moins une moto et un autre véhicule. On comprendra que la SAAQ revienne à la charge avec une nouvelle campagne de sensibilisation du 13 mai au 14 juillet, qui s’adresse à la fois aux motocyclistes et aux automobilistes.

En tenant compte de cette situation, la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent porte une attention particulière au partage de la route automobilistes-motocyclistes au cours des prochains mois. Parmi les principales causes de ce bilan, on note la vitesse, l’inattention ou la distraction, l’inexpérience, l’omission de céder le passage. Le porte-parole de la Régie, le sergent Jean-Luc Tremblay, est catégorique : « nous portons une attention particulière à ces éléments clairement identifiés par la SAAQ, notre partenaire. La route, on ne le dira jamais assez, ça se partage».

Chacun ayant ses responsabilités, en voici quelques-unes :

Motocyclistes :

– Se rendre le plus visible possible (couleurs claires et contrastantes avec des bandes réfléchissantes).

– Porter de l’équipement sécuritaire.

– Rouler avec les feux de route (les hautes) de jour.

Automobilistes :

– Respecter une distance sécuritaire avec une motocyclette.

– Ne pas empiéter sur sa voie de circulation.

– Établir un contact visuel avec un motocycliste surtout aux intersections.

À tous… Bonne Route et nous vous invitons à consulter le site web de la SAAQ pour la sécurité des motocyclistes : www.saaq.gouv.qc.ca.