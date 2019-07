Contrecoeur : ne manquez pas la Grande Finale du Challenge SS Lacasse et le Mémorial Evelyne-Cardin

Le samedi 17 août dans les rues du centre-ville de Contrecœur et sous la présidence d’honneur de Bruno Pelletier

Dans le cadre de la Finale cycliste du Challenge SS Lacasse, le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur invite la population le samedi 17 août à venir voir en action les cyclistes lors du critérium de la Grande Finale du Challenge SS Lacasse 2019 ainsi qu’à participer au Mémorial Evelyne-Cardin afin d’amasser des dons pour la Fondation québécoise du cancer. L’objectif est d’ailleurs d’amasser 5 000 $.

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE BRUNO PELLETIER

Cette cinquième édition du MÉMORIAL EVELYNE-CARDIN au profit de la Fondation québécoise du cancer sera placée sous la présidence d’honneur deBruno Pelletier.

« C’est avec joie que j’ai accepté la présidence d’honneur de la 5e édition du Mémorial Evelyne-Cardin en mémoire d’Évelyne, décédée d’un cancer à 38 ans. Venez courir ou pédalez avec moi le 17 août prochain dans les rues du centre-ville de Contrecœur, au profit de la Fondation québécoise du cancer. »

MÉMORIAL EVELYNE-CARDIN – DEUX COURSES OUVERTES À TOUS!

Sur l’heure du midi se tiendra le MÉMORIAL EVELYNE-CARDIN : une course à pied et un 30 minutes de vélo ouvert à tous. Cette portion de la journée est dédiée à une athlète qui a évolué au sein du Club cycliste Dynamiks de Contrecœur et qui a mérité de grands honneurs dans les sports cyclistes au Québec et au Canada. Evelyne Cardin est décédée prématurément en 2014, à l’âge de 38 ans, à la suite d’un cancer.

DEUX ACTIVITÉS SERONT AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Une épreuve de course à pied sur 5 km soit cinq tours du parcours en circuit fermé sécurisé (1 km pour les jeunes de 8 ans et moins).

Un 30 minutes de vélo toutes catégories sur ce même parcours en circuit fermé sécurisé.