Le Club de taekwondo de Varennes souffle 25 bougies

Le Club de taekwondo de Varennes célèbre cette année ses 25 ans d’enseignement.

L’activité de taekwondo a commencé en septembre 1994 au Centre éducatif Chante

Plume, et les cours qui se donnent toujours au même endroit

En 2001, le Club de taekwondo a été accrédité comme organisme partenaire auprès des

services récréatifs et communautaires de la ville de Varennes.

Pour souligner l’anniversaire des 25 ans, le samedi 25 mai dernier a eu lieu au Centre éducatif

Chante Plume une célébration qui comprenait un pique-nique, un spectacle et quelques surprises.

Pour le directeur technique, Maître Mario Dudemaine, ceinture noire 8e Dan, l’évènement lui a rappelé de très beaux souvenirs. « Je suis satisfait d’avoir formé au-delà de 45 ceintures noires et d’avoir enseigné cet art martial depuis un quart de siècle. Mon prochain défi est d’atteindre mes 30 ans d’enseignement en taekwondo.»